Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение о проведении инаугурации и вступлении в должность нового президента зависит от Верховной Рады Украины, но он поддерживает скорейшее вступления Владимира Зеленского в должность. Об этом он сказал в интервью журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации. И с моей стороны будет только поддержка скорейшего вступления господина Зеленского в должность», - заявил Президент.

Он также отметил, что отдельно прозвучала позиция относительно возможных досрочных парламентских выборов. «С одной стороны - политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия - это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры», - особо подчеркнул Порошенко.

«Сегодня нужно, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое бы и устроило украинский народ, и устроило избранного президента, и обеспечило защиту демократии и конституционного процесса», - резюмировал Глава государства.

Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая. Эта инициатива вызвала резкую критику, в частности, потому, что в этом году именно на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий.