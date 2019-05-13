Оболонский районный суд выписал штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому за демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

Соответствующее решение принял судья Владислав Девятко, сообщает Украинская правда.

«Суд постановил Зеленского признать виновным и назначить ему взыскание в размере 850 грн», - сказал Девятко.

По словам судьи, Зеленский передал в суд обращение с заявлением о проведении заседания без него.

Защита требовала закрыть дело в связи с отсутствием состава правонарушения, хотя сам Зеленский признал вину и подписал составленный на него админпротокол 21 апреля.

Демонстрацией бюллетеня Зеленский нарушил ст.212-10 избирательного закона - нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.

Напомним, Зеленский на выходе из кабинки для голосования продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень.

Нарушение квалифицировали как административное. На Зеленского был составлен админпротокол в день второго тура президентских выборов. За содеянное ему грозит штраф. Позже Зеленский объяснил демонстрацию своего бюллетеня тем, что «не сориентировался».