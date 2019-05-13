Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства, сообщает Европейская правда.
В частности, об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек – по его словам, ЕС знает о решении РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.
«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация», - заявил он.
Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам. «Это создаст проблемы самой Украине», - заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.
Необходимо отметить, что позиция Украины – иная, Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ. Часть государств ЕС, которые обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе, выступают за ужесточение санкций.
В частности, об этом заявил литовский министр Линас Линкявичюс. «Это (раздача паспортов) - глубокое нарушение международного права. Мы договаривались, что дальнейшее нарушение международного права должно вести к усилению давления, поэтому я верю, что должны быть новые санкции», - заявил он.
«Мы должны ввести персональные санкции против россиян, причастных к этому решению, а также принять решение, что ЕС не признает эти паспорта», - заявил эстонский министр Урмас Рейнсалу.
В то же время известно, что для введения санкций в ЕС нужен консенсус, которого пока нет.
Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.
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