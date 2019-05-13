Генеральной прокуратурой Украины внесены сведения в Едрей и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019.

Как сообщает пресс-служба суда, в частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 УК Украины.

Напомним, что судьи коллегии, которая приняла решение по делу о национализации «Приватбанка», обратились к руководству ГПУ и Государственного бюро расследования с заявлениями о совершении уголовного правонарушения, которое подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«В частности, судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ путем внесения соответствующих сведений в Едрей, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности», - сообщили в суде.

Судьи отметили, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализации «Приватбанка», сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

По данным движения ЧЕСТНО, все трое судей, принявших решение по Приватбанка – недобросовестные.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным, а также отменил решение о национализации Приватбанка.

Национальный банк Украины заявил об обжаловании этого решения.

Президент Петр Порошенко призвал руководство Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судейОкружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию Приватбанка.