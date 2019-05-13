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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал «сюрпризы» в ответ на решение России об упрощении предоставления российского гражданства украинцам.

Как сообщает «Европейская правда», об этом министр заявил журналистам в Брюсселе, где собрались главы МИД государств-членов ЕС для празднования 10-й годовщины Восточного партнерства.

«На самом деле будет несколько сюрпризов... Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные с последующей переписью (населения). То есть очень-очень многое», - сказал министр, добавив, что «сюрпризы» будут обнародованы позже.

«Есть идеи, которых вы вообще не услышите, все будет делаться на уровне спецслужб», - добавил Климкин.

По его словам, на встрече в Брюсселе министры обсудили необходимость поиска консолидированного ответа на действия России, «поскольку это угроза не только для стран, граничащих с сегодняшней Россией, а это угроза всему ЕС», - сказал Климкин.

Вместе с тем он не уточнил, когда может быть наработано такое консолидированное решение Евросоюза.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
ForUm

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