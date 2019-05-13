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В селе Яцковичи неизвестные бросили гранату в дом 57-летнего депутата районного совета, который работает в лесничестве.

По информации пресс-службы полиции Ривненской области, сообщение о происшествии поступило сегодня около 03:00.

По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора.

В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в Ривном.

Криминалисты с места происшествия изъяли обломки гранаты, а также запал к ней с маркировкой.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
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