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Следователи и прокуроры не давали разрешение и не согласовывали проведение каких-либо строительных или подготовительных работ на улице Институтской в центре Киева, сообщает пресс-служба ГПУ.  

«В связи с этим начальник управления специальных расследований Сергей Горбатюк безотлагательно подготовил и направил заместителю гендиректора по строительству Национального музея Революции достоинства очередное письмо о приостановлении подготовительных (строительных) ремонтных работ на Аллее Героев Небесной Сотни на период с 13 до 29 мая 2019 с целью сохранения ландшафта и обстановки на территории в том виде, в котором они были в момент событий 2014 и еще раз отмечена необходимость согласования начала проведения работ со следователем и прокурором в уголовном производстве», - говорится в сообщении.

Сейчас на территории земельных участков, где Музей планирует проведение строительных работ, продолжается проведение следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и нанесении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года, с целью определения географических координат соответствующих мест получения ранений, воспроизведения на местности обстановки и обстоятельств получения ранений, определения мест (секторов), из которых были произведены выстрелы.

«Ограждения Аллеи Героев Небесной Сотни, проведение строительных (подготовительных) работ, приведет к существенному изменению в ландшафте и обстановке на соответствующей местности, что в свою очередь приведет к торможению в проведению следственных экспериментов, в связи с необходимостью разборки временных сооружений, а в отдельных случаях сделает невозможным их проведение в связи с существенным изменением окружающей обстановки», - заявили в ГПУ.

При этом  ведомстве подчеркнули, что проведение следственных экспериментов спланировано таким образом, чтобы обеспечить их скорейшее завершение на Аллее Героев Небесной Сотни.

Ранее СМИ сообщили, что на улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. 
ForUm

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