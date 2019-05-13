Полиция Харькова обеспечивает круглосуточную охрану волонтерской палатки в центре города. Об этом начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко заявил сегодня, 13 мая, во время заседания в Харькове выездной Временной следственной комиссии по расследованию нападений на украинских активистов, сообщает пресс-служба главка.

По его словам, харьковская полиция будет очень ответственно относиться к выполнению своих обязанностей в сфере обеспечения прав и свобод граждан, а именно, осуществление их прав на организацию и проведение протестных акций.

«Еще в прошлом году активисты обратились с соответствующей заявкой в ​​горсовет и получили разрешение на проведение этой акции с 1 января до 31 декабря 2019 года, - сообщил Сокуренко. - Остановить этот протест может только суд. Уничтожения палатки по предписанию коммунальных служб полиция не допустит».

Глава областного главка полиции Харьковщины также добавил, что охрана палатки осуществляется в круглосуточном режиме: автомобильные экипажи патрульной полиции следят за ситуацией непосредственно возле палатки, также ведется круглосуточное видеонаблюдение несколькими камерами.

Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным, которая была установлена с начала АТО на Донбассе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко планирует обустроить депутатскую приемную в этой палатке.