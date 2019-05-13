также в разделеОбщество
Зеленский не пришел на суд по своему делу
Паспорта РФ для жителей ОРДЛО будут действительны только в одной области 1
Прививки от кори стали бесплатными для взрослых любого возраста 7
Епифаний не исключает объединения ПЦУ и УГКЦ 13
Филарет допустил раскол в ПЦУ 40
Сегодня Зеленского будут судить за демонстрацию бюллетеня 51
616 украинок получили звание «Мать-героиня» 19
На популярном курорте в Карпатах прикрыли бордель с «массажистками» 38
Суд вынес приговор женщине, выбросившей новорожденного ребенка на свалку 16
Геращенко откроет приемную в палатке, которую Кернес захотел снести 24
Международный фонд заподозрил Бирюкова в хищении гуманитарки на 20 миллионов 48
ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море 35
В Украине отмечают День матери 62
ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков за пределами мест хранения 18
В патрульной полиции служат более 3 тысяч женщин 17
Два года безвиза: сколько украинцев съездили в ЕС 60
Минюст взыскал почти 2 миллиарда гривен алиментов с начала года 15
С понедельника на дорогах Украины будут действовать 100 радаров TruCam 183

Полиция Харькова обеспечивает круглосуточную охрану волонтерской палатки в центре города. Об этом начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко заявил сегодня, 13 мая, во время заседания в Харькове выездной Временной следственной комиссии по расследованию нападений на украинских активистов, сообщает пресс-служба главка.

По его словам, харьковская полиция будет очень ответственно относиться к выполнению своих обязанностей в сфере обеспечения прав и свобод граждан, а именно, осуществление их прав на организацию и проведение протестных акций.

«Еще в прошлом году активисты обратились с соответствующей заявкой в ​​горсовет и получили разрешение на проведение этой акции с 1 января до 31 декабря 2019 года, - сообщил Сокуренко. - Остановить этот протест может только суд. Уничтожения палатки по предписанию коммунальных служб полиция не допустит».

Глава областного главка полиции Харьковщины также добавил, что охрана палатки осуществляется в круглосуточном режиме: автомобильные экипажи патрульной полиции следят за ситуацией непосредственно возле палатки, также ведется круглосуточное видеонаблюдение несколькими камерами.   

Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным, которая была установлена с начала АТО на Донбассе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко планирует обустроить депутатскую приемную в этой палатке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4541 грн.
43
Теги