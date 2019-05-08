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В Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с участником Второй мировой войны, капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным и Прасковьей Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА.

Кабинет Министров назначил Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы на пять лет с даты начала фактического выполнения обязанностей, испытательный срок продлится месяц.

В результате конфликта, который произошел 7 мая вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, ранен народный депутат Александр Урбанский. Полиция задержала стрелявшего.

Украина не признает фейковые российские паспорта, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.  Кроме того, правительство инициирует персональные санкции против граждан России, причастных к организации незаконной выдачи паспортов украинцам на оккупированных территориях.  Жителей оккупированной территории Донбасса, которые получат паспорта Российской Федерации, могут лишить украинских соцвыплат.

Кабинет Министров принял указ Президента Украины «О Дне отца», согласно которому в третье воскресенье июня каждого года будет отмечаться этот праздник.


 

Генеральной прокуратурой Украины 7 мая утвержден и направлен в суд  для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось Службой безопасности Украины в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Российские боевики на востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл назвали новорожденного первенца Арчи. Сегодня его впервые показали публике.

 
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