Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл впервые показали публике своего первенца.

«У него милейший характер, он очень спокойный. Он просто мечта», - сказала Меган о своем сыне, который появился на кадрах завернутым в белое одеяло.

Гарри ответил ей: «Не знаю, от кого у него это», и родители засмеялись, передает ВВС.

Младенец пока не представлен королеве Елизавете II, заявили Гарри и Меган. Это уже восьмой ее правнук.

Сын супругов Сассекских не станет принцем автоматически – хотя он может получить этот титул, если так решит королева.

Возможно, он унаследует один из титулов Гарри, например, графа Дамбартона, либо они могут вообще отказаться от королевского титула.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, родила мальчика 6 мая.