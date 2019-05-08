Украина признает недействительными фейковые российские паспорта, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что такой шаг оформлен решением правительства и призван привлечь международное внимание к очередному пренебрежению нормами международного права со стороны Российской Федерации, которая ведет гибридную войну против Украины и всего цивилизованного мира.

«Еще один шаг, который недавно сделала Россия, - начала выдавать фейковые паспорта для граждан Украины. Мы понимаем, что это нарушение всех норм. Мы никогда не признаем и не будем признавать гражданство, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. У нас есть наш паспорт - украинский, которым мы гордимся, который является символом свободы и демократии. Мы принимаем решение, чтобы определить все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории - нарушением норм права. Эти паспорта будут признаны незаконными - при пересечении государственной границы и использовании на территории государства. Таким будет наш ответ на гибридные действия России. И мы обратимся ко всем странам-партнерам, чтобы они приняли такие же решения: чтобы эти фейковые паспорта были признаны недействительными при пересечении границ других стран», – сказал Гройсман.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.