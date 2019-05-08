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Кабинет Министров принял указ Президента Украины «О Дне отца», согласно которому в третье воскресенье июня каждого года будет отмечаться этот праздник.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

Напомним, День матери в Украине и многих странах мира отмечается во второе воскресенье мая.
ForUm

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