Генеральной прокуратурой Украины 7 мая утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось Службой безопасности Украины в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба ГПУ.

Государственное обвинение по делу будет поддерживать Генеральная прокуратура Украины.

В выделенном уголовном производстве в отношении других соучастников преступления и по уголовным производствам по фактам поджога леса, злоупотреблений служебным положением должностных лиц, повлекшим убытки в особо крупных размерах во время строительства путепровода и инфраструктуры аэропорта в Херсоне досудебное расследование продолжается.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

4 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В апреле ему было изменено подозрение.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк - экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому. Вместо организации убийства его подозревают в сокрытии (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). Эта статья также предусматривает «смягчение» наказание.

Кроме того, Генпрокуратура изменила подозрение Сергей Торбину, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, которых раньше подозревала в умышленном убийстве. Теперь их подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Как стало известно, 4 апреля они признали свою вину и подали заявления о признании вины.

Крое того, суд отпустил одного из подозреваемых в организации убийства активистки Игоря Павловского под домашний арест.