Жителей оккупированной территории Донбасса, которые получат паспорта Российской Федерации, могут лишить украинских соцвыплат.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушают международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», - написала она в Facebook.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.