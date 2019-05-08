В День памяти и примирения чтят и преклоняются перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны, заявил новоизбранный президент Владимир Зеленский.

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию с награжденным многочисленными орденами и медалями участником Второй мировой войны, капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным и Прасковьей Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Залужный, которому 10 мая исполнится 101 год, потерял единственного внука – Ивана Гутника-Залужного во время войны на Донбассе.