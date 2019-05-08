Сегодня, 8 мая, Кабинет Министров назначил Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы на пять лет с даты начала фактического выполнения обязанностей, испытательный срок продлится месяц, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что после назначения председателя ГНС должна состояться регистрация юридического лица, перевод сотрудников ГФС в Государственную налоговую службу (не менее 30%), а КМУ должен принять распоряжение о начале работы новой структуры.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая Комиссия высшего корпуса государственной службы по результатам конкурсного отбора рекомендовала Кабинету Министров назначить заместитель министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

Кабинет Министров в начале марта разделил ГФС на две структуры – Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.