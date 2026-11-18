Головний центр спеціального контролю (Україна) зареєстрував землетрус на території Румунії магнітудою 5,6 18 листопада о 2:48 ночі.

Епіцентр землетрусу був на глибині 134 км, на 45,62° пн.ш. та 26,64° сх.д. Він входить до сейсмоактивної Зони Вранча на стику Східних та Південних Карпат. Найближче епіцентр був до с.Плеш Бісоцької громади Бузевського повіту Румунії.

Землетрус відчувався в багатьох населених пунктах на території України інтенсивністю 4-5 бали (за шкалою МSК-64), найбільше – в у південно-західному Ізмаїльському районі Одеської області, з обласних центрів – у самій Одесі. У той же час, за повідомленнями місцевих пабліків, поштовхи відчувалися також в Києві, Львові, Дніпрі та більшості областей України. У той же час з найвіддаленіших від епіцентру областей (Сумська, Волинська, Харківська) про поштовхи не повідомляли.

За даними EarthquakeMap, землетрус відчували 19 млн людей в Румунії, Молдові та Україні, зокрема, у столицях Бухаресті та Кишиневі. У той же час там його магнітуду оцінюють в 5,3. Найбільші землетруси в Зоні Вранча з магнітудою більше 7 трапилися в 1977, 1940 та 1802 роках, коли призвели до численних жертв та руйнувань.

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