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Полиция задержала мужчину, который ранил из травматического оружия народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Александра Урбанского в Одесской области, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой Овидиопольского отдела полиции было изъято несколько гильз от устройства травматического действия.

Сейчас мужчина, который подозревается в совершении правонарушения, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицируются ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.

Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия. Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Следствие продолжается.

Напомним, 7 мая в результате конфликта, который произошел в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, из травматического оружия был ранен народный депутат Александр Урбанский.
ForUm

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