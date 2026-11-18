У понеділок, 16 листопада, спецпредставники Трампа провели віртуальні перемовини з президентом Зеленським, а також європейцями, котрі фактично дебютували у «мирній» дипломатії. Про те, чи допоможе їхня безпосередня залученість до перемовного процесу зсунути питання врегулювання з мертвої точки — далі в матеріалі ForUA.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про віртуальний діалог української, європейської та американської переговорних груп. «Розмова була непроста, але результат є: невдовзі у Берліні в рамках «коаліції охочих» зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі», – зазначив глава держави. Натомість путінський помічник Ушаков заявив, що, мовляв, участь Європи в мирних переговорах наразі не узгоджували з Росією. Самі ж європейці нарешті визначилися, хто представлятиме Європу на переговорах про завершення російської війни проти України.

Отже, фінальний склад єврозбірної наступний: по одному представнику від «європейської пʼятірки» (Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі) плюс президенти Європейської ради та Єврокомісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн.

Поряд з тим, з єдиним перемовником, котрий у подальшому сидітиме за столом із кремлівським диктатором Путіним, європейські партнери ще не визначилися. При цьому головна дипломатка ЄС Кая Каллас, яку залишили за бортом безпосередніх перемовин, назвала основні вимоги європейської сторони до країни-агресорки Росії: повага до територіальної цілісності України; невизнання окупованих територій російськими; відповідальність РФ за воєнні злочини; повернення депортованих українських дітей.

Слід зауважити, що європейці загалом заходять у перемовний трек з правильних карт. Зокрема, у понеділок, 16 листопада Рада ЄС наклала санкції на 12 осіб та 101 організацію за їхню роль у фінансуванні війни Росії проти України. До нового санкційного списку увійшли майже 50 російських банків та фінансових установ. Крім того, пакет новий пакет рестрикцій охоплює єдиного акціонера російського гіганта роздрібної торгівлі Wildberries та особу, яка контролює контрольний пакет акцій іншої великої російської компанії електронної комерції – Ozon. Рада ЄС також внесла до списку додаткових юридичних осіб та бізнесменів у російському нафтовому та енергетичному секторі.

Плюс до вищезазначеного, Євросоюз покарав санкціями російське агентство дезінформації та хакерську групу NoName057(16). Зокрема, до санкційного списку внесли московське «Агентство социального проектирования» (Social Design Agency, SDA).

При цьому, вищезгадана Кая Каллас заявила, що ЄС невдовзі неодмінно знайде можливість заборонити вʼїзд до єврозони учасникам війни РФ проти України.

Зауважимо, що Рада ЄС у понеділок також ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш, який ЄС коли-небудь надавав нашій з вами державі в межах цієї програми. Виплата стала можливою після того, як офіційний Київ виконав понад 20 цільових кроків, пов’язаних із реформами в низці ключових сфер.

Принагідно зауважимо, що фінансування в межах Ukraine Facility покликане зміцнити макрофінансову стабільність України, сприяти її відновленню та модернізації, а також забезпечити безперебійну роботу державного управління.

Того ж таки 16 листопада Єврокомісія (ЄК) перерахувала Україні 1,71 млрд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро для закупівлі дронів, ракет та систем протиповітряної оборони. За неофіційними даними, ці кошти витратять на дрони українського виробництва, а також системи ППО та ракети виробництва ЄС.

Таким чином, як бачимо, європейці з одного боку вводять проти недоімперії чергові санкції, а з іншого - підставляють воюючій Україні фінансове плече допомоги. Не можна сказати, що ця допомога є достатньою, проте слід чітко усвідомлювати: без неї чинити належний опір російській агресії було б надзвичайно складно, якщо не сказати нереально. Тому в цьому сенсі європейцям можна лише подякувати за відсутність традиційних зволікань та кулуарних торгів щодо питання грошової підтримки Києва. Окреме спасибі європартнерам хочеться висловити і за те, що вони ігнорують різноманітні провокації рашистів і не йдуть на превентивний контакт із ними до нового мирно-перемовного раунду.

Рашисти між тим і самі не слабо біснуються. Так, напередодні стало відомо, що на нещодавньому закритому семінарі для депутатів фракції «Єдина Росія» перший заступник глави путінської адміністрації Кірієнко закликав так званих роспарламентарів готуватися до «перемоги» та одномоментного повернення учасників війни до мирного життя. Як свідчать численні медійні зливи, таку платівку росдепутатам Кірієнко крутив спільно із сумнозвісним Медведєвим та мером Москви Собяніним. При цьому, чимало роспабліків в унісон повідомили, що Кірієнко вказав членам нелегітимної де-юре Держдуми на їхню відірваність від реальних проблем населення та закликав активніше працювати з виборцями на тлі загальної втоми суспільства.

Політолог, очільник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко вважає, що інформація про так званий швидкий мир від Кірієнка у росЗМІ була злита цілком і повністю контрольовано. Аналізуючи, з якою власне метою було здійснено відповідний медійний хід, експерт констатував наступне: «Кірієнко заявив, що треба бути готовим до того, що мільйони людей можуть повернутися до мирного життя. Отже, що це означає? Нинішня заява потрібна російській владі для підтримання позитивних настроїв в суспільстві на фоні погіршення економічної ситуації та розгортання нової хвилі бензинової кризи. Це, по-перше. По-друге, перед закінченням війни росіяни мають розробити якісь чергові заборони. Підготовка до закінчення війни почнеться саме з цього і ми це відразу побачимо. Поки що ніяких ознак не видно. Але навіть така підготовка не означатиме нічого. Росіяни завжди зможуть сказати, що мирні переговори зірвали українці, європейці та рептилоіди, які управляють світом. Для особливо довірливих нагадаю, приблизно те саме і за схожих обставин Кірієнко говорив два роки тому».

Загалом, експерти вказують, що справжня підготовка до завершення війни в Росії мала б супроводжуватися запровадженням нових жорстких інформаційних та соціальних обмежень для контролю за демобілізованими. Наразі ж жодних практичних ознак такої підготовки не фіксується. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пов’язують появу «мирних» сигналів, котрі пролунали з вуст Кірієнка з відновленням перемовин про припинення повномасштабної війни та залученням до цього процесу європейської сторони. Експерти застерігають, що Кремль може використати риторику про «готовність до миру» як інформаційне прикриття, аби у разі зриву консультацій, як то кажуть, повісити усіх собак на Україну та західних партнерів, зокрема європейців.