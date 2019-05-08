В результате конфликта, который произошел 7 мая вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, ранен народный депутат Александр Урбанский.

Об этом сообщил председатель Одесского облсовета и брат нардепа Анатолий Урбанский, передает «Думская».

«Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение», — рассказал Анатолий Урбанский.

По нашим данным, конфликт произошел в гостинице «Хуторок у Зины», которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко. (Он возглавлял РГА в 2010 году и был уволен с должности после коррупционного скандала).

В настоящее время полиция проводит разбирательство и ищет орудие преступления.