также в разделеПроисшествия
Полиция задержала стрелявшего в Урбанского 19
В СИЗО Луцка умер заключенный 17
В Сумах пьяный чиновник, убегая от полицейских, въехал в дерево 18
Резкое обострение на Донбассе: 2 военных погибли, 3 – ранены 89
На Волыни грузовик врезался в школьный автобус, есть погибшие 32
В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще 3 – ранены 46
В Одессе облили нечистотами известную активистку 132
На Киевщине пьяный депутат сбил насмерть отца и сына 90
ООС: За сутки военные уничтожили 5 боевиков 16
В Харькове разбили памятник в честь провозглашения независимости Украины 82
В Украину возвращаются заморозки 239
Полиция: Водитель упавшего в карпатскую реку грузовика был пьян 52
В Харькове произошел конфликт со стрельбой, ранен мужчина 37
Во время выступления Порошенко женщина-военный упала в обморок 1125
Найдены все пострадавшие при падении грузовика в Карпатах 60
Убийство полицейского в Барышевке: задержаны двое мужчин с оружием 82
В Карпатах грузовик с туристами упал с обрыва в реку, погибли 3 человека 291
В авиакатастрофе в Шереметьево пострадала украинка 102

В результате конфликта, который произошел 7 мая вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, ранен народный депутат Александр Урбанский.

Об этом  сообщил председатель Одесского облсовета и брат нардепа Анатолий Урбанский, передает «Думская».

«Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение», — рассказал Анатолий Урбанский.

По нашим данным, конфликт произошел в гостинице «Хуторок у Зины», которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко. (Он возглавлял РГА в 2010 году и был уволен с должности после коррупционного скандала).

В настоящее время полиция проводит разбирательство и ищет орудие преступления.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2665 грн.
98
Теги