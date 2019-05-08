Российские боевики на востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«В 10.00 08.05.2019 от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за наглого нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками были приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов. Из-за равнодушия оккупантов с потребностями мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка.

«И хотя данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению социальной напряженности в регионе и обострению вооруженного конфликта в целом, украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под контролем Объединенных сил», – подчеркнули в СЦКК.

Напомним, 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня.