Кабинет Министров инициирует персональные санкции против граждан России, причастных к организации незаконной выдачи паспортов украинцам на оккупированных территориях.

Об этом журналистам сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передают Українські Новини.

«Мы знаем сейчас перечень лиц, которые задействованы к незаконной выдаче российских паспортов украинским гражданам и фактически к принуждению по получению таких паспортов. Мы готовим перечень таких чиновников РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с нашими международными партнерами», - сказал он.

Кроме того, по его словам, эксперты сейчас готовят изменение в закон о гражданстве в связи с выдачей украинцам паспортов РФ.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Кабинет Министров принял решение, согласно которому будут признаны недействительными российские паспорта, выдаваемые жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.