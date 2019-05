Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл назвали новорожденного первенца Арчи.

Об этом сообщается в Twitter королевской семьи.

«Герцог и герцогиня Сассексские рады сообщить, что назвали своего первенца: Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор», — сказано в сообщении.

The Queen and The Duke of Edinburgh were introduced to the newborn son of The Duke & Duchess of Sussex at Windsor Castle. Ms Doria Ragland was also present. The Duke & Duchess of Sussex are delighted to announce that they have named their son Archie Harrison Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/PaHVhPlUl5