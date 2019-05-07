Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда, после того, как за пост стали соревноваться два кандидата.

Заместителем главы ВАС был избран Евгений Крук.

Судьи во время собрания также определили 5 сентября 2019 года датой начала работы суда.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил от должности командующего Национальной гвардии генерал-полковника Юрия Аллерова.

Двое херсонских рыбаков, которых удерживали в оккупированном Крыму с сентября 2018 года, освобождены и направляются домой.

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру 7 мая. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Следователи Генеральной прокуратуры Украины вызывают директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на допрос в пятницу, 10 мая.

В России введут бессрочный вид на жительство, который смогут получать, в том числе, граждане Украины. Об этом на заседании российского правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Посол США в Украине Мария Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве, как было запланировано ранее, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине.

Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску олигарха Игоря Коломойского о возврате ему акций Приватбанка.

Министерство инфраструктуры предлагает возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей с 2022 года.

Пьяный депутат Яготинского горсовета на автомобиле Chevrolet Niva совершил столкновение с мотоциклом, в результате чего мотоциклист и его пассажир (отец и сын) погибли на месте.

Комиссар ЕС по вопросам политики соседства Йоханнес Хан встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заявил о полной поддержке новоизбранного Президента со стороны Брюсселя

В Марганце Днепропетровской области на улице Лермонтова в результате взрыва гранаты погиб человек, а также были ранены еще трое, среди которых - сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

С сегодняшнего дня Верховный Суд будет работать практически в полном составе, заявил Президент Украины Петр Порошенко на собрании по случаю назначения на должности судей Верховного Суда и церемонии принесения присяги судьи лицами, назначенными на должность судьи впервые.

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» заявили, что не имеют отношения к созыву на 14 мая митинга под Верховной Радой в поддержку проведения инаугурации Зеленского 19 мая.

Заместитель министра энергетики Польши Гжегож Тобишовский заверил, что ни государственные, ни частные компании в энергетической сфере не покупают уголь, добытый на оккупированном Россией Донбассе. Он также заявил, что этот уголь идет транзитом в Германию, которая его закупает, но Польша не имеет к этому отношения.