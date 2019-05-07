Собрание судей избрало заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Евгения Крука.
Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования, передают Українськi Новини.
Адвокат Евгений Крук набрал 22 голоса из минимально необходимых 20.
Его конкурент судья Виктор Маслов набрал 12 голосов.
Таким образом, Крук избран на должность заместителя председателя Антикоррупционного суда на 3 года.
Крук родился в 1982 году.
Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
С 2006 года занимается адвокатской деятельностью.
Работал в адвокатском объединении «Ситнюк и партнеры».
Кроме того, были утверждены шестеро следственных судей, сообщает Укринформ.
Следственными судьями стали Андрей Бицюк, Владимир Вороньков, Вера Михайленко, Наталия Мовчан, Оксана Олийнык и Ольга Саландяк.
Как ранее сообщал ForUm, бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда, после того, как за пост стали соревноваться два кандидата.
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