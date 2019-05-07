Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда, после того, как за пост стали соревноваться два кандидата.
Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования судей, передают Українськi Новини.
Она получила 23 голоса из минимально необходимых 20.
Ее конкурент – судья Жмеринского суда Винницкой области Ольга Саландяк – получила 10 голосов.
Танасевич окончила Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого.
Она работает судьей с 2012 года.
Ее родная сестра работала в Хозяйственном суде Харьковской области.
Во время конкурса в Антикоррупционный суд Танасевич набрала наибольшее количество баллов и показала лучший результат среди претендентов.
Таким образом, она будет главой Антикоррупционного суда 3 года.
Напомним, ранее сегодня судьи Высшего антикоррупционного суда не смогли с первого раза избрать председателя суда.
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