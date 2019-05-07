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Президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру 7 мая. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает 112 Украина.

«Еще две недели назад на сегодня, на 10:00 7 мая, был вызван Президент Украины Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса, этого не произошло», - сказал Горбатюк.

Он пояснил, что Порошенко вызвали для того, чтобы у следователей была возможность задать вопросы о событиях 18-19 февраля 2014 года и 1 декабря 2013 года.

Кроме того, за 2,5 года действующий глава государства не подписал протокол первого допроса.

«Допрос происходил под видеозапись, в связи с загрузкой президента – то есть он спешил и попросил подписать на следующий день, и вот тот следующий день, несмотря на десятки напоминаний, через генерального прокурора напоминали и передавали копии протоколов, я лично в течение последних трех месяцев контактировал с Цеголко, с Юрием Федоровым, с Кравченко и просил, чтобы передали, потому что нам важно завершить это процессуальное действие. К сожалению, никакого реагирования не произошло, поэтому вторым пунктом, кроме допроса, было еще подписание этого протокола. Так как не появился, будем дальше вызывать, пока не реализуем эти наши процессуальные полномочия», - сказал Горбатюк.

Начальник управления спецрасследований ГПУ отметил, что неподписание протокола означает, что «допрос, хоть и состоялся, но не получил соответствующего процессуального статуса».

«На сегодняшний день привод применить нельзя, если будет повторная неявка - будем обращаться в суд, чтобы накладывать штраф. Но пока есть статус президента, он не позволяет применять привод», - добавил Горбатюк. 

Напомним, Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 10:00 во вторник, 7 мая. 
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