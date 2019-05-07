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Двое херсонских рыбаков, которых удерживали в оккупированном Крыму с сентября 2018 года, освобождены и направляются домой.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой.

«Только что разговаривала по телефону с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов», - написала Денисова в Facebook.

Омбудсмен напомнила, что рыбаков задержали в сентябре 2018 года пограничники ФСБ РФ во время швартовки моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш.

«Сейчас они направляются домой, на Херсонщину, к своим родным», - отметила она.

 
ForUm

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