Судьи Высшего антикоррупционного суда во время собрания определили 5 сентября 2019 года датой начала работы суда, сообщает Укринформ.

Соответствующее решение поддержали 32 судьи, один проголосовал против и двое - воздержались.

О начале работы суда будет сообщено путем публикации соответствующей информации на веб-портале судебной власти и в газете "Голос Украины".

Кроме того, судьи поручили председателю Высшего антикоррупционного суда обратиться в органы государственной власти с целью содействия в решении организационных вопросов для обеспечения начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Как ранее сообщал ForUm, бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда, после того, как за пост стали соревноваться два кандидата.

Заместителем главы ВАС был избран Евгений Крук.