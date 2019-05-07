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Комиссар ЕС по вопросам политики соседства Йоханнес Хан встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заявил о полной поддержке новоизбранного Президента со стороны Брюсселя, сообщает «Новое Время».

По словам Хана, впечатляющая победа Зеленского дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией.

«Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и деолигархизацией», - написал Хан в Twitter.

Еврокомиссар подчеркнул, что предложил Зеленскому полную поддержку со стороны ЕС всех реформ, которые принесут пользу гражданам Украины.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.
ForUm

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