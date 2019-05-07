Сегодня, 7 мая, Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил от должности командующего Национальной гвардии генерал-полковника Юрия Аллерова, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Об этом говорится в указе Президента №196 от 7 мая 2019 года.
Согласно п. 5 статьи 7 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины» по представлению министра внутренних дел Арсена Авакова Президент назначил исполняющим обязанности командующего НГУ его заместителя генерал-лейтенанта Николая Балана.
Напомним, Аллеров был назначен на должность главы НГУ в сентябре 2015 года.
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