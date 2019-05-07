В России введут бессрочный вид на жительство, который смогут получать, в том числе, граждане Украины. Об этом на заседании российского правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает УНИАН.

«Вводится так называемый бессрочный вид на жительство. Сейчас он выдается на пять лет. Будет применяться вот такой институт», - сказал Медведев.

По его словам, речь идет о более удобном порядке предоставления разрешений на временное проживание и видов на жительство в России. Медведев добавил, что срок рассмотрения обращений будет сокращен с 6 до 4 месяцев.

«Есть целый ряд категорий граждан, для которых эти правила вступают в силу. Что касается вида на жительство, то мы расширяем круг лиц, которые могут его получить без разрешения на временное проживание, - речь идет о людях, которые родились на территории РСФРС и имели советское гражданство, а также тех, кто был депортирован с Крымской автономной союзной республики, и их родственников по прямой линии», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что вид на жительство смогут получить родившиеся в РФ дети, которых усыновили иностранцы, а также высококвалифицированные иностранцы.



По информации пресс-службы Медведева, правительство РФ разработало законопроект, предусматривающий выдачу разрешений на временное проживание отдельным категориям иностранцев без учета квоты, утверждаемой Кабмином. Норма закона будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.