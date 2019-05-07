Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску олигарха Игоря Коломойского о возврате ему акций Приватбанка.
Соответствующее решение суд принял во вторник, 7 мая, передают Українські Новини.
Иск был подан Коломойским и Triantal Investment о признании недействительным договора купли-продажи акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года.
Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.
Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.
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