Пьяный депутат Яготинского горсовета на автомобиле Chevrolet Niva совершил столкновение с мотоциклом, в результате чего мотоциклист и его пассажир (отец и сын) погибли на месте.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 на отрезке дороги между городом Яготин и селом Сотниковка.

В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, от полученных травм погибли на месте. Тела 32 и 57-летний мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

За рулем автомобиля «Chevrolet» находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что на момент ДТП алкоголь в крови водителя-правонарушителя составил 2,0 промилле.

На месте происшествия работали руководство и следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции, эксперты-криминалисты, работники Следственного управления полиции Киевщины, медики.

В качестве вещественного доказательства с места аварии изъят автомобиль и мотоцикл, которые помещены на площадку временного задержания транспортных средств.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Продолжается следствие.