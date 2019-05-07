В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» заявили, что не имеют отношения к созыву на 14 мая митинга под Верховной Радой в поддержку проведения инаугурации Зеленского 19 мая.

«Команда Зеленского или партия «Слуга народа» не собирает никаких митингов или встреч! Всю информацию мы предоставляем только в официальных обращениях и только на официальных страницах», - говорится в заявлении.

Более того, в команде призвали не организовывать такие встречи: «ведь они являются незаконными и неофициальными».

Напомним, 30 апреля ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента.

Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении инаугурации на 19 мая.