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Посол США в Украине Мария Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве, как было запланировано ранее, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине.

Об этом говорится в ответе официального представителя Государственного департамента США на запрос Укринформа.

«Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось», - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как уточнили в Госдепе, «подтвержденная дата отъезда» дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

«Команда в Посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства», - отметили в Государственном департаменте США.

В понедельник, 6 мая, украинские СМИ  сообщили о том, что посол США в Украине Мария Йованович завершает свою работу и возвращается 20 мая на родину.
ForUm

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