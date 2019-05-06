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Возле села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, сорвался с обрыва высотой около 40 м и упал в реку Черный Черемош, в результате чего погибли три человека.  По данным полиции, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Украине впервые отмечается День пехоты

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Сергея Наева с должности Командующего Объединенными силами и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского. 

Также Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку повысить размер доплат военнослужащим подразделений, которые находятся на первой линии обороны.  

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан вернулся в Украину из Польши.

14 мая Конституционный суд может уволить Станислава Шевчука с должности главы КСУ. 

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование фактов внесения одесским городским головой Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронных декларациях 2015 и 2016 годы (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова и изъяли у него открытую в феврале 2014 года сберкнижку с 2 млн рублей и секретные военные документы.

Во время катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся 5 мая при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, пострадала гражданка Украины.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, родила мальчика.

НАК «Нафтогаз Украины» подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия «Газпрома».

 
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