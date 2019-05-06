Возле села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, сорвался с обрыва высотой около 40 м и упал в реку Черный Черемош, в результате чего погибли три человека. По данным полиции, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Украине впервые отмечается День пехоты.
Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Сергея Наева с должности Командующего Объединенными силами и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского.
Также Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку повысить размер доплат военнослужащим подразделений, которые находятся на первой линии обороны.
Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан вернулся в Украину из Польши.
14 мая Конституционный суд может уволить Станислава Шевчука с должности главы КСУ.
Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование фактов внесения одесским городским головой Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронных декларациях 2015 и 2016 годы (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова и изъяли у него открытую в феврале 2014 года сберкнижку с 2 млн рублей и секретные военные документы.
Во время катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся 5 мая при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, пострадала гражданка Украины.
Меган Маркл, герцогиня Сассекская, родила мальчика.
НАК «Нафтогаз Украины» подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия «Газпрома».
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