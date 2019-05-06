47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66, который упал в реку в Карпатах, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба полиции.

«Он не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку. Водитель – житель одного из сел Косовского района – управлял в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, обошелся синяками», - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня, 6 мая, вблизи села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, сорвался с обрыва высотой около 40 м и упал в реку Черный Черемош, в результате чего погибли три человека.

В грузовике находились 24 человека (23 туриста-иностранца и 1 водитель). Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке и направлялась к месту назначения.

В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия.

Для помощи в результате аварии были привлечены как полицейские и спасатели, так и другие туристы, которые осуществляли сплав.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет). Водителя авто правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему объявят подозрение, а также суд изберет меру пресечения.