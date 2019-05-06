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НАК «Нафтогаз Украины» подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия «Газпрома», сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«Если удастся остановить эти антиконкурентные действия «Газпрома», мы сохраним для Украины доходы от транзита газа. Напомню, отсутствие транзита газа будет означать потерю 4 процентов ВВП и экономический спад уже в 2020 году», - написал он в Facebook.

«Также мы сможем добиться того, чтобы импортируемый газ в Украине стоил дешевле», - добавил Витренко.

Это будет возможным благодаря тому, что мощности украинской ГТС для транзита газа смогут использовать европейские покупатели газа у «Газпрома», которые будут его получать на восточной границе Украины, а также независимые от «Газпрома» компании, которые добывают газ в РФ или покупают его в Средней Азии.

«В этой жалобе мы подробно анализируем как благодаря «Северному потоку-2», блокированию виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа, «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию, - пояснил чиновник. - Мы также обосновываем наши права подать эту жалобу (хотя мы и не компания из Европейского Союза) и, что важно, предлагаем конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем».

Витренко подчеркнул, что эта жалоба была подготовлена ​​совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами.  
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