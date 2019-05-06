Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование фактов внесения одесским городским головой Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронных декларациях 2015 и 2016 годы (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба НАБУ.

3 мая мэру Одессы открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 гг был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности.

С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, одним из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Мэром Одессы незадекларированы: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларацию 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларацию 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Напомним, расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 мэру Одессы сообщили о подозрении.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство по фактам незаконного Труханова.

Труханов обвинялся в хищении при продаже завода «Краян».