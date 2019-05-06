Сегодня, 6 мая, вблизи села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, сорвался с обрыва высотой около 40 м и упал в реку Черный Черемош, в результате чего погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 11:43 в ГосЧС поступила информация, что вблизи села Красник Верховинского района во время движения грузового автомобиля с кунгом произошло его падение с обрыва (высота около 40 м) в реку Черный Черемош.

Как сообщает главк полиции области, установлено, что в автомобиле находились 24 человека (23 туриста и 1 водитель).

Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке и направлялись к месту назначения.

В результате поисков обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины, который был руководителем группы, и двух женщин.

16 человек спаслись самостоятельно, 3 человека спасены силами ГосЧС (направлены в лечебные учреждения). Судьба 1 человека остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия привлечено 45 человек с и 9 единиц техники.