В Украине сегодня, 6 мая, впервые отмечается День пехоты.

Праздник установлен указом Президента Украины от 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также создание современных военных традиций, сообщает Укринформ.

Механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части составляют основу Сухопутных войск, выполняют задачи относительно удержания занятых районов, рубежей и позиций, отражению ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов. Вместе с тем, механизированные соединения наряду с танковыми используются для окружения и разгрома противника, преследования и выполнения других задач.

Сейчас украинские пехотинцы как самый многочисленный род и основа боевого потенциала Сухопутных войск ВСУ несут наибольшую нагрузку и играют решающую роль во время выполнения задач операции Объединенных сил.