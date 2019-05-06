Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку повысить размер доплат военнослужащим подразделений, которые находятся на первой линии обороны.

«Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат, денежного содержания бойцам подразделений, находящихся на первой линии операции Объединенных сил. Министр обороны, даю поручение, чтобы мы еще подняли доплаты за пребывание на «передке», на первой линии, и поручаю принять решение об увеличении доплаты на 5000 гривен, в сумму 17000 грн», - заявил Порошенко во время общения с военнослужащими ООС в Авдеевке, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, отныне денежное обеспечение будет составлять минимум 10300 - 10400 грн. Кроме того, 12 тыс. грн, которые есть сейчас, и плюс 5 тыс. грн – будет 17 тыс. грн. «Это доплата, и мы выходим на сумму, превышающую 27000 грн на каждого военнослужащего», - подчеркнул Президент.

«Как мы и говорили, украинский воин на первой линии будет получать почти 1000 грн в день, и более тысячи долларов в месяц», - добавил он.

Порошенко напомнил о своем разговоре в начале российской агрессии с мобилизованным снайпером 3-го полка спецназначения из Кропивницкого, когда военный сообщил, что получал 600 грн на месяц. «Сегодня – 27 тыс. грн. Это и расстояние, и те приоритеты, которые Украина прошла под моим руководством», - заявил Порошенко.