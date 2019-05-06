14 мая Конституционный суд может уволить Станислава Шевчука с должности главы КСУ. Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Шевчук может потерять работу не только председателя Конституционного суда, но и судьи КС из-за системных нарушений. Специальное заседание, на котором судьи КС рассматривать вывод Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, должно состояться 14 мая.

По данным издания, в заключении комиссия КС признала достаточными основания для увольнения главы. В частности, в документе говорится: «Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для освобождения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системных пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности. Допущенные судьей и председателем Конституционного суда Украины Шевчуком С. В. нарушения Конституции и законов Украины, а именно издание незаконных распоряжений, политизация деятельности Конституционного суда Украины и его председателя, игнорирование прав судей, нарушения конституционных гарантий».

На сайте Конституционного суда пока никакой информации ни о заключении комиссии, ни о специальном заседании суда. Сам Станислав Шевчук 2 и 3 мая взял отпуск. Однако накануне появилось заявление собрания судей КС, в которой отмечено: даже досрочное освобождение председателя суда не сможет сорвать инаугурацию новоизбранного президента. Заявление поддержали 12 из 18-ти судей КС.

«Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук с начала года попал сразу в несколько скандальных историй. В частности, именно ему вменяют ответственность за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису суда. Письмо с призывом уйти с должности председателя судьи адресовали своим коллегам по КСУ», – отмечает издание.

Кроме того, подчеркивается, что журналисты программы «Схемы» выяснили, что 13-го марта Шевчук встречался с адвокатом олигарха Игоря Коломойского, а параллельно представителем Владимира Зеленского Андреем Богданом. 18 апреля в повестке дня КСУ стоял вопрос отмены люстрации, как предполагают в СМИ, после огласки информации о встрече Богдана, который, кстати, попадает под нее с Шевчуком - его отложили.

3 апреля Центр противодействия коррупции сообщил, что Шевчуку отказали в визе Соединенных Штатов Америки.