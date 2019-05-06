Меган Маркл, герцогиня Сассекская, родила мальчика, сообщается на странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

«Мы рады объявить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года», - говорится в сообщении.

Мальчик весит 7 фунтов 3 унции (3 кг 200 грамм, - ред.).

Меган Маркл и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.

По словам принца Гарри, они еще не придумали имя для младенца. Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018.