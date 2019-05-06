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Правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова и изъяли у него открытую в феврале 2014 года сберкнижку с 2 млн рублей и секретные военные документы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что Военной контрразведкой Службы безопасности Украины обнаружен факт несанкционированного распространения военнослужащими Воздушных сил информации с ограниченным доступом, которая хранится в их компьютерах и на носителях такой информации.

Так, в течение 2014-2016 годов должностными лицами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба разрабатывался проект научного исследования (диссертации), которому присвоен гриф ограничения доступа «секретно».

В то же время, в марте 2016 года первый заместитель начальника штаба командования Воздушных сил полковник Астахов без разрешения руководителя указанного высшего учебного заведения совершил копирование электронной версии данного секретного документа на незарегистрированный носитель информации, после чего сохранил его на собственном ноутбуке, который находится по его месту жительства и подключен к сети Интернет.

Кроме этого, 18 апреля 2015 года Астахов несанкционированно скопировал и сохранил у себя на компьютере секретную телеграмму от командования Воздушных сил.

В середине апреля правоохранители провели обыск по месту жительства полковника и в его рабочем кабинете.

Дома у него обнаружена сберегательная книжка Сбербанка России, открытая 15 февраля 2014 года, на которой находятся 2 млн рублей.

Также по месту жительства изъяты секретные документы, в частности, о применении авиации в зоне АТО/ООС, составе группировки российских военных на этой территории, составе российской авиации вдоль украинской границы, возможностях российских Воздушно-космических сил и Зенитно-ракетных войск.

Кроме того, у него хранился документ о деятельности авиационной группировки Воздушно-космических сил РФ и НАТО по состоянию на февраль текущего года.

На рабочем месте полковника обнаружен секретный документ «Боевой и количественный состав Военно-транспортной авиации и Воздушно-десантных войск РФ».

Суд наложил арест на изъятые документы, ноутбук и планшет Астахова.

Арестовывать сберкнижку  суд отказался.
ForUm

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