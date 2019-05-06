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Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан вернулся в Украину из Польши.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передают Українські Новини.

«Он уже давно в Киеве», - сказал он.

При этом адвокат не уточнил конкретную дату его возвращения из-за границы.

Рыбин добавил, что 7 мая Рубан и защита намерены принять участие в судебном заседании по его делу.

Ранее СМИ сообщили, что Рубан покинул территорию Украины.

Напомним, 16 апреля народного депутата Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили  из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.
ForUm

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