Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан вернулся в Украину из Польши.
Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передают Українські Новини.
«Он уже давно в Киеве», - сказал он.
При этом адвокат не уточнил конкретную дату его возвращения из-за границы.
Рыбин добавил, что 7 мая Рубан и защита намерены принять участие в судебном заседании по его делу.
Ранее СМИ сообщили, что Рубан покинул территорию Украины.
Напомним, 16 апреля народного депутата Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи.
Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.
Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.
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