Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Сергея Наева с должности Командующего Объединенными силами и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Он объявил о подписании соответствующих указов во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко выразил убеждение, что личный состав под руководством Наева выполнил поставленные им задачи «на отлично». «Спасибо, Сергей Иванович, Вам лично и всем военнослужащим, участвующим в операции Объединенных сил, за мужество, решительность и стойкость, которые были обнаружены при оказании отпора русским оккупантам», - сказал Глава государства.

Президент сообщил, что данное решение было принято по предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

По словам Порошенко, новый командующий ООС успешно прошел все командные должности от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба - должность, которую он занимал до назначения. Также Сирский принимал активное участие в антитеррористической операции, в сложных условиях 2014-2015 года был начальником штаба, позднее – возглавлял АТО в самые сложные моменты нашей истории. «Обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпора наступления российских войск», - констатировал Президент.