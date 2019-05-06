также в разделеОбщество
Суд не смог закрыть дело против Кулика
Луценко рассказал, когда вручат подозрение Ложкину 7
Авиарейс «Киев - Ужгород» отменяют через 2 месяца после запуска 11
СБУ: Россия завербовала работника арсенала ВСУ с целью совершения диверсии 17
Суд отказался забрать загранпаспорт у Насирова 16
Розенко: В Украине за год не было ни одного антисемитского преступления 11
Украинскому водителю дали в РФ почти 4 года тюрьмы 22
В Луганске начали прием документов для получения паспортов РФ 195
Зеленский соболезнует в связи с трагедией в Шереметьево, но помнит о пленных 35
Порошенко посетил на Донбассе место боя за 10-й блокпост 24
На границе с Польшей и Венгрией – огромные очереди 57
У одного из руководителей Воздушных сил нашли 2 миллиона рублей 132
СМИ: 14 мая Шевчука могут уволить с должности главы КС 135
Рубан вернулся в Украину 38
В Одессу прибыл британский разведывательный корабль 42
НАБУ завершило расследование дела против Труханова 144
Сегодня в Украине отмечают День пехоты 19
Израиль и Палестина договорились о перемирии 25

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Сергея Наева с должности Командующего Объединенными силами и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Он объявил о подписании соответствующих указов во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко выразил убеждение, что личный состав под руководством Наева выполнил поставленные им задачи «на отлично». «Спасибо, Сергей Иванович, Вам лично и всем военнослужащим, участвующим в операции Объединенных сил, за мужество, решительность и стойкость, которые были обнаружены при оказании отпора русским оккупантам», - сказал Глава государства.

Президент сообщил, что данное решение было принято по предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.  

По словам Порошенко, новый командующий ООС успешно прошел все командные должности от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба - должность, которую он занимал до назначения. Также Сирский принимал активное участие в антитеррористической операции, в сложных условиях 2014-2015 года был начальником штаба, позднее – возглавлял АТО в самые сложные моменты нашей истории. «Обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпора наступления российских войск», - констатировал Президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1480 грн.
115
Теги