Во время катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся 5 мая при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, пострадала гражданка Украины.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Укринформ.
«По предварительной информации, (в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. - Ред.) пострадала гражданка Украины», - сказал он.
Кирилич проинформировал, что она находится в больнице, и заверил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, 5 мая в результате пожара на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
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