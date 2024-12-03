Відомий журналіст-розслідувач Максим Опанасенко переховується від армії, фіктивно оформившись на роботу у ТОВ «Євро Таннелс», де нібито обіймає посаду «менеджера (управителя) по зв’язкам із громадськістю».

При цьому статутний фонд цієї компанії еквівалентний 3 тис. дол. США. Про це пише«Закон і бізнес», звертаючи увагу, що таким чином Опанасенко отримав бронь від призову в ЗСУ.

«Журналісти-розслідувачі, які часто-густо піддають критиці рішення влади у воєнній сфері, на повірку виявляються «диванними бійцями», які переховуються від армії за формальним бронюванням», – відзначає видання.

Так, Опанасенко заброньований до травня 2025 року. Хоча, за даними ЗМІ, його посада є формальною, а фактично він у даному ТОВ не працює.



«Важко навіть уявити, чому ця посада є важливою для обороноздатності країни й критичною для цього підприємства, а також які надзвичайні завдання в тилу на ній виконує Опанасенко», – пише видання.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, від армії ухиляються також очільник фундації «DEJURE» Михайло Жернаков, Орест Рудий, чоловік співзасновниці ЦПК Дарії Каленюк, головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, головний редактор руху «Чесно» Олександр Саліженко, журналіст Юрій Ніколов та інші.